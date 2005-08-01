Codes_Site

Тарас Ковтунович Codes_Site

 
19 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Веб-разработка

Обо мне:

Занимаюсь веб-разработкой уже более 4-х лет.

Самоучка, изучаю программирование в свободное время.

Выделяю время на оптимизацию кода, чистый код. а также успеваю сроки установленного ТЗ.

Закончил курсы

  • "Основи Web UI розробки 2022" от Prometheus;

  • "HTML, CSS, JS" от Sololearn.

После окончание курса стало более интеренсное програмирование.

После этого изучал побдробно о HTML, CSS, JS из курса и не только.

Навыки:

  • HTML, CSS на уровне выше среднего.

  • JavaScript средный уровень.

  • Bootstrap 4 та Tailwaind выше среднем уровне.

  • PHP вместе с библиотекой ReadBeanPHP на выше среднем уровне.

  • Обычный PHP с MySQL средный уровень.

Что уже смог реализовать:

  • Кросс-браузерную верстку.

  • Адаптивную вёрстку для всех устройств.

  • Мощную админ панель на сайт, реализирована на PHP с библиотекой ReadBeanPHP.

Какие сайты могу сделать:

  • Landing page.

  • Корпоративные.

  • Блог.

  • Новостный сайт.

  • Тематические сайты.

  • Интернет форумы.

  • Доски обьявлений.

Если заинтересовал, буду рад вам помочь.

Контакты:

Telegram @taras_kovtynovuch

Instagram (моя личная страница) @taras_kovtunovuch

Instagram (моя рабочая страница) @codes_site

Email [email protected]

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