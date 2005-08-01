Веб-разработка

Обо мне:

Занимаюсь веб-разработкой уже более 4-х лет.

Самоучка, изучаю программирование в свободное время.

Выделяю время на оптимизацию кода, чистый код. а также успеваю сроки установленного ТЗ.

Закончил курсы

"Основи Web UI розробки 2022" от Prometheus;

"HTML, CSS, JS" от Sololearn.

После окончание курса стало более интеренсное програмирование.

После этого изучал побдробно о HTML, CSS, JS из курса и не только.

Навыки:

HTML, CSS на уровне выше среднего.

JavaScript средный уровень.

Bootstrap 4 та Tailwaind выше среднем уровне.

PHP вместе с библиотекой ReadBeanPHP на выше среднем уровне.

Обычный PHP с MySQL средный уровень.

Что уже смог реализовать:

Кросс-браузерную верстку.

Адаптивную вёрстку для всех устройств.

Мощную админ панель на сайт, реализирована на PHP с библиотекой ReadBeanPHP.

Какие сайты могу сделать:

Landing page.

Корпоративные.

Блог.

Новостный сайт.

Тематические сайты.

Интернет форумы.

Доски обьявлений.

Если заинтересовал, буду рад вам помочь.

Контакты:

Telegram @taras_kovtynovuch

Instagram (моя личная страница) @taras_kovtunovuch

Instagram (моя рабочая страница) @codes_site

Email [email protected]