Обо мне:
Занимаюсь веб-разработкой уже более 4-х лет.
Самоучка, изучаю программирование в свободное время.
Выделяю время на оптимизацию кода, чистый код. а также успеваю сроки установленного ТЗ.
Закончил курсы
"Основи Web UI розробки 2022" от Prometheus;
"HTML, CSS, JS" от Sololearn.
После окончание курса стало более интеренсное програмирование.
После этого изучал побдробно о HTML, CSS, JS из курса и не только.
Навыки:
HTML, CSS на уровне выше среднего.
JavaScript средный уровень.
Bootstrap 4 та Tailwaind выше среднем уровне.
PHP вместе с библиотекой ReadBeanPHP на выше среднем уровне.
Обычный PHP с MySQL средный уровень.
Что уже смог реализовать:
Кросс-браузерную верстку.
Адаптивную вёрстку для всех устройств.
Мощную админ панель на сайт, реализирована на PHP с библиотекой ReadBeanPHP.
Какие сайты могу сделать:
Landing page.
Корпоративные.
Блог.
Новостный сайт.
Тематические сайты.
Интернет форумы.
Доски обьявлений.
Если заинтересовал, буду рад вам помочь.
Контакты:
Telegram @taras_kovtynovuch
Instagram (моя личная страница) @taras_kovtunovuch
Instagram (моя рабочая страница) @codes_site
Email [email protected]
Портфолио
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