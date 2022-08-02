Требуется разработка отчета для Битрикс24, который связывает Лиды, Сделки, Заказы и Календарь рабочего времени Менеджеров. Ожидается участие в создании ТЗ и регулярные встречи. Также необходима помощь с интеграцией телефонии и 1С. Важно выполнять задачи в срок и быть на связи.
Верстка блога для магазина Opencart
Приобрели и установили модуль блога для opencart 2.3.0.2 https://ocmod.net/modul-dlya-sozdaniya-bloga
Необходима верстка дизайна для этого модуля на нашем сайте: https://mymokondo.ru/blog/
Дизайн для референса выполнен в скриншотах. Соответственно, и результат требуется похожий, не с точностью до пикселя. У нас нет специалистов для работы в Figma.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется верстальщик с опытом работы в Webflow для доработки сайта. Задачи включают верстку и отладку формы обратной связи, добавление иконок социальных сетей и галереи. Также необходимо проверить мобильную версию сайта после внесения изменений.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить HTML-верстку для веб-приложения по готовому дизайну на Figma. Приложение – панель управления торговым ботом для биржи, открывающаяся через Телеграм. Бэкенд и бот готовы, предоставим API-документацию. Срок выполнения – до недели.HTML-верстка20 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить верстку лендинга на HTML с учетом предоставленного макета. Срок выполнения заказа - 15 дней. Обратите внимание на детали макета перед подачей заявки.HTML-верстка46 заявокЗакрыт3 года назад
- $250
Ищется специалист для HTML-верстки сайта с использованием Tailwind и Vue. Проект уже начат, есть заданная структура и готовые страницы. Обсуждение задач и подробная информация будут предоставлены.HTML-верстка9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется HTML-верстка для простого магазина и трех лендінгов с макетами в PSD. Лендінги должны быть адаптивными и включать эффекты, как на указанных примерах. Необходимо обеспечить корректное отображение на мобильных устройствах.Завершен3 года назад
Требуется внести изменения в верстку языковой панели на сайте WordPress. Необходимо исправить отображение панели в шапке для десктопной версии и в бургер-меню для мобильной версии. Прикреплены файлы с правками. Укажите стоимость выполнения заказа.Завершен3 года назад
Требуются исправления в HTML+CSS верстке сайта из 30 страниц. Задачи включают корректировку шапки, изменение размеров шрифтов, перенос фотографий, добавление стилей для абзацев и микроразметки. Важно указать сроки и стоимость выполнения работы в заявке. Оплата через Сбербанк.онлайн.HTML-верстка11 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо доверстать 2 лендинга по готовому дизайну в PSD. Ищем опытного специалиста для работы над крипто проектом P2E NFT. Все исходные файлы имеются, лендинги написаны на HTML, CSS, JS. Возможна работа на постоянной основе.Завершен3 года назад