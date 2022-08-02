Приобрели и установили модуль блога для opencart 2.3.0.2 https://ocmod.net/modul-dlya-sozdaniya-bloga

Необходима верстка дизайна для этого модуля на нашем сайте: https://mymokondo.ru/blog/

Дизайн для референса выполнен в скриншотах. Соответственно, и результат требуется похожий, не с точностью до пикселя. У нас нет специалистов для работы в Figma.