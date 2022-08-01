Верстка лендинга HTML

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Закрыт46 заявок1544 просмотра

Доброго времени суток,нужно сверстать лендинг.

по срокам 15 дней, просьба осмотреться с макетом перед оставлением заявки!

HTML
3 года назад
pavel0926
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