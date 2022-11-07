Olecsandr

Олександр Olecsandr

 
27 летУкраина/Ровно
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Верстка качественных, адаптивных, кроссбраузерных сайтов разной сложности

Резюме

Кирков Олександр

Специализация

— Junior Front End Developer;

— Верстка качественных, адаптивных, кроссбраузерных сайтов разной сложности

с использованием: HTML5, CSS3, SCSS, JavaScript;

Технологии:

  • HTML5,
  • CSS3,
  • SASS/SCSS,
  • JavaScript.
  • Gulp,
  • React js
Опыт работи:

— Создал много сайтов разной сложности;

— Создал многостраничный адаптивный Интернет Магазин,

технологии которие использовал:

  • HTML5,
  • CSS3,
  • SASS/SCSS,
  • JavaScript.
  • сборка Gulp
JavascriptReactSCSSSASSGulp