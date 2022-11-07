Верстка качественных, адаптивных, кроссбраузерных сайтов разной сложности
Резюме
Кирков Олександр
Специализация
— Junior Front End Developer;
— Верстка качественных, адаптивных, кроссбраузерных сайтов разной сложности
с использованием: HTML5, CSS3, SCSS, JavaScript;
Технологии:
- HTML5,
- CSS3,
- SASS/SCSS,
- JavaScript.
- Gulp,
- React js
— Создал много сайтов разной сложности;
— Создал многостраничный адаптивный Интернет Магазин,
технологии которие использовал:
- HTML5,
- CSS3,
- SASS/SCSS,
- JavaScript.
- сборка Gulp