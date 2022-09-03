Верстка веб проекта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен33 заявки996 просмотров

Примерное кол-во страниц 12

Сам проект не сложный, но нужен будет модуль для редактирования дизайн карточек! прикрепили

Остальное все стандартно.

Полную ссылку на макет отправим когда обсудим нюансы

3 года назад
Askarov123
36 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

benzobak83
Виталий 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$200
10 дней
Escrow
Отлично выполнил свою работу, отзывчивый исполнитель всегда на связи. Сделали веб проект, по срокам оперативно. Будем сотрудничать!
Отличный заказчик, созвонились, обсудили все детали. Спасибо за доверие, получился интересный проект)

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