Требуется выполнить HTML-верстку блога для магазина на платформе Opencart 2.3.0.2. Дизайн для верстки основан на предоставленных скриншотах. Результат должен быть похож на референс, но не обязательно с точностью до пикселя. Специалисты по Figma не требуются.
Верстка веб проекта
Примерное кол-во страниц 12
Сам проект не сложный, но нужен будет модуль для редактирования дизайн карточек! прикрепили
Остальное все стандартно.
Полную ссылку на макет отправим когда обсудим нюансы
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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