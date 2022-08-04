FRONTEND Developer. Быстро и качественно
Люблю делать лендинги, клиентскую часть интернет магазинов и вообще...
Я молодой специалист из Казахстана, с хорошим багажом теоретических и практических знаний.
Выбирая меня как исполнителя Вы получаете взамен ответственный подход и качественное выполнение задачи.
Контакты:[email protected]
telegram: @bara_bere
Портфолио
- Верстка сайта "Мир кровли"25 просмотров
- Разработка Интернет-магазина доставки еды24 просмотра
- Верстка сайта о путешествиях с адаптивом24 просмотра