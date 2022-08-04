zxc_web

Мади zxc_web

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
FRONTEND Developer. Быстро и качественно

Люблю делать лендинги, клиентскую часть интернет магазинов и вообще...

Я молодой специалист из Казахстана, с хорошим багажом теоретических и практических знаний.

Выбирая меня как исполнителя Вы получаете взамен ответственный подход и качественное выполнение задачи.

Контакты:

[email protected]

telegram: @bara_bere