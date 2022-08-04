Отладить вёрстку сайта (бутстрап, адаптив)

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок575 просмотров

Необходимо отладить адаптивную вёрстку сайта — чтобы нормально отображалось и работало на Десктоп + мобилка

Сайт на старом движке HostCMS 5 версии и прикручен старый Bootstrap v2.3.1

Необходимо сделать так, чтобы на сайте:

- были одинаковые отступы между элементами,

- блоки в мобильной версии выстраивались одинаково,

- блоки не наезжали друг на друга.

Доступ к админке и FTP предоставлю.

Ссылку на сайт по запросу в личку.

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