Необходимо перевести картинку PNG в Figma для верстки сайта HTML. Задача включает создание главной страницы с каталогом товаров и корзиной. Важно перенести все элементы из PNG в Figma без адаптива. Оплата 45 USD.
Отладить вёрстку сайта (бутстрап, адаптив)
Необходимо отладить адаптивную вёрстку сайта — чтобы нормально отображалось и работало на Десктоп + мобилка
Сайт на старом движке HostCMS 5 версии и прикручен старый Bootstrap v2.3.1
Необходимо сделать так, чтобы на сайте:
- были одинаковые отступы между элементами,
- блоки в мобильной версии выстраивались одинаково,
- блоки не наезжали друг на друга.
Доступ к админке и FTP предоставлю.
Ссылку на сайт по запросу в личку.
Заявки фрилансеров
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