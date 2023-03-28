Услуги Frontend Developer
Навыки:
HTML - HTML5.
CSS - CSS3, SASS(SCSS).
Библиотеки, инструменты - , Bootstrap, Gulp, Slick Slide, Swiper Slide, и т. д.
Адаптивно/Отзывчивая верстка.
Кроссбраузерность.
Аккуратный, логичный, продуманный код.
Соблюдение стандартов W3C.
SEO-верстка.
Реализация pixel perfect.
Гарантия на выполнение работы
График работы:
Работа 7 дней в неделю.
Без выходних.
Онлайн с 7:00 по МСК.
Мои контакты:
Телеграм:@vit_bogdan
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недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
10%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Landing Pageнет просмотров
- Landing Page14 просмотров
- Интернет Магазин29 просмотров
- Landing Page8 просмотров
- Интернет Магазин10 просмотров
- Landing Page18 просмотров
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
9 месяцев назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!