Услуги Frontend Developer

Навыки:

HTML - HTML5.

CSS - CSS3, SASS(SCSS).

Библиотеки, инструменты - , Bootstrap, Gulp, Slick Slide, Swiper Slide, и т. д.

Адаптивно/Отзывчивая верстка.

Кроссбраузерность.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

SEO-верстка.

Реализация pixel perfect.

Гарантия на выполнение работы

График работы:

Работа 7 дней в неделю.

Без выходних.

Онлайн с 7:00 по МСК.

Мои контакты:



Телеграм:@vit_bogdan