front__ender

Богдан front__ender

 
23 годаУкраина/Киев
год на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Услуги Frontend Developer

Навыки:

  • HTML - HTML5.

  • CSS - CSS3, SASS(SCSS).

  • Библиотеки, инструменты - , Bootstrap, Gulp, Slick Slide, Swiper Slide, и т. д.

  • Адаптивно/Отзывчивая верстка.

  • Кроссбраузерность.

  • Аккуратный, логичный, продуманный код.

  • Соблюдение стандартов W3C.

  • SEO-верстка.

  • Реализация pixel perfect.

  • Гарантия на выполнение работы

График работы:

Работа 7 дней в неделю.

Без выходних.
Онлайн с 7:00 по МСК.

Мои контакты:


Телеграм:@vit_bogdan

HTMLCSSBootstrapSCSSSASSGulp
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недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
10%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
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9 месяцев в сервисе
Был
9 месяцев назад
$60
10 баллов
9 месяцев назад
Верстка лендинга
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