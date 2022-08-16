Сверстать 2 страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок1221 просмотр

Есть проект нужно сверстать 2 страницы

нужно качество

мобильная версия

Спасибо!

3 года назад
BrndCrte
49 лет
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4 месяца назад

Выбранный исполнитель

gankanbi4
24 года
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20 часов назад
3 года назад
$1939
4 дня
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gankanbi4
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