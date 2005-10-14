Швидка та якісна верстка сайту за малі гроші ? Хіба це можливо? Зі мною так!

Привіт я фрілансер початківець. Хоч я ще доволі молодий, але це не заважає мені робити свою справу.

Я володію такими елементами верстки як:

Flex, Grid,

Використовую Gulp,

HTML5, CSS3 та JS,

Припроцесор SCSS,

Методологія Bem,

Кроссбраузерность,

Анімація при скролі,

Адаптивна верстка,

Динамічна Верстка,

Слайдер Swiper,

Якісно, надійно, а головне у сроки,

Гарантія на верстку 2 тижня.

Робота без передоплати.

Тому дякую що вирішили заглянути до мене на профіль