Швидка та якісна верстка сайту за малі гроші ? Хіба це можливо? Зі мною так!
Привіт я фрілансер початківець. Хоч я ще доволі молодий, але це не заважає мені робити свою справу.
Я володію такими елементами верстки як:
Flex, Grid,
Використовую Gulp,
HTML5, CSS3 та JS,
Припроцесор SCSS,
Методологія Bem,
Кроссбраузерность,
Анімація при скролі,
Адаптивна верстка,
Динамічна Верстка,
Слайдер Swiper,
Якісно, надійно, а головне у сроки,
Гарантія на верстку 2 тижня.
Робота без передоплати.
Тому дякую що вирішили заглянути до мене на профіль
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