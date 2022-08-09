Доделать дизайн на ларавель

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка61 просмотр

Larvael платформа 

шаблонизатор blade 

перенести стили и доделать начатый перенос дизайна

Laravel
3 года назад
audilex
49 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

playsetler
Роман 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
$80
5 дней
Escrow
хорошее сотрудничество, четко и по существу общение + качественная работа! респект
Понятное задание, быстрая оплата, что ещё нужно для фрилансера?)

Заявки фрилансеров

playsetler
Роман 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад

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