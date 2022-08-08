Надо найти готовые верстки из любых шаблонов и собрать страницы, в которых только будут однотипные лендинг блоки.

ничего верстать с нуля не надо, берем готовое на бутстрапе с шаблонов.

1 страница только хэдеры с меню и футеры (5 хэдеров и 5 футеров)

2 страница 10 однотипных блоков (это будут первые блоки у лендингов например http://joxi.ru/1A5aBeXt4XPZ9A или http://joxi.ru/bmo91Q0sOPbQYA )

3 страница 5 однотипных блоков галерей вроде такого http://joxi.ru/LmG0BQ5UBokXp2 и 5 однотипных форм обратной связи

4 страница 7 однотипных блоков цен, что-то вроде такого http://joxi.ru/4Ak9nw8sjw4b5m

5 страница 5 однотипных блоков такого плана http://joxi.ru/RmzVGObTvPbk4m

и 6 страница 7 блоков контактов с картой вроде такого http://joxi.ru/LmG0BQ5UBok072

и одну страницу контента (заголовок, текст)

все блоки должны быть взяты с однотипных версток, не иметь лишнего кода и мусора,

все блоки должны быть адаптивны, фоновую картинку как и лого можно использовать везде одну.

css должен быть один, блоки надо обернуть в комментарии (блок один начало, блок 1 конец)

все блоки согласуем

Задача: чтобы я смог любой из выбранных блоков взять скопировать и собрать из них страницу лендинга с нужной мне структурой, просто копи пастом.