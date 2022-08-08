Необходимо исправить код форм обратной связи на лэндинге после переноса с Тильды. Требуется устранить ошибку отправки данных и активировать SSL-сертификат для домена. Ожидается, что фрилансер имеет опыт работы с HTML-версткой и настройкой форм.
Собрать страницы из готовых блоков шаблонов
Надо найти готовые верстки из любых шаблонов и собрать страницы, в которых только будут однотипные лендинг блоки.
ничего верстать с нуля не надо, берем готовое на бутстрапе с шаблонов.
1 страница только хэдеры с меню и футеры (5 хэдеров и 5 футеров)
2 страница 10 однотипных блоков (это будут первые блоки у лендингов например http://joxi.ru/1A5aBeXt4XPZ9A или http://joxi.ru/bmo91Q0sOPbQYA )
3 страница 5 однотипных блоков галерей вроде такого http://joxi.ru/LmG0BQ5UBokXp2 и 5 однотипных форм обратной связи
4 страница 7 однотипных блоков цен, что-то вроде такого http://joxi.ru/4Ak9nw8sjw4b5m
5 страница 5 однотипных блоков такого плана http://joxi.ru/RmzVGObTvPbk4m
и 6 страница 7 блоков контактов с картой вроде такого http://joxi.ru/LmG0BQ5UBok072
и одну страницу контента (заголовок, текст)
все блоки должны быть взяты с однотипных версток, не иметь лишнего кода и мусора,
все блоки должны быть адаптивны, фоновую картинку как и лого можно использовать везде одну.
css должен быть один, блоки надо обернуть в комментарии (блок один начало, блок 1 конец)
все блоки согласуем
Задача: чтобы я смог любой из выбранных блоков взять скопировать и собрать из них страницу лендинга с нужной мне структурой, просто копи пастом.
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