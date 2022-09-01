Вёрстка сайта

$16
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка101 просмотр

Надо сверстать десктоп и мобильную версии сайта.

3 года назад
rwniee
39 лет
3 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

FandriX
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$16
15 дней
Escrow
Андрей приятный в общении, держит своё слово, постоянно на связи. Вёрстку выполнил быстро, pixel perfect. Рекомендую!
Не первый раз работаю с Константином. Потрясающий заказчик, отвечает быстро, понятное тз, приятный в общении. В общем однозначно рекомендую. С радостью буду сотрудничать повторно.

Заявки фрилансеров

FandriX
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад

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