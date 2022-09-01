Требуется собрать страницы из готовых HTML-блоков шаблонов на Bootstrap. Необходимо создать 6 страниц с хедерами, футерами и однотипными блоками, включая галереи и формы обратной связи. Блоки должны быть адаптивными, без лишнего кода. Все блоки согласовываются перед сборкой.