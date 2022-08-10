Верстка сайта по макету в фигме

$300
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок1231 просмотр

Необходимо сверстать сайт по макету в фигме. Запрограммировать по ТЗ. Макет отправлю утвержденному исполнителю. В ТЗ есть ссылка на скриншоты с фигмы.

Figma
3 года назад
21Alex
35 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

maestro2452
Дмитрий 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$200
5 дней
Escrow
Исполнитель не выполнил работу. После 5 дней отправил ссылку http://gironima.com/ и http://gironima.com/catalog.html, неработающие корректно сайты, сказал, что доработает, 2 раза продлял сроки в сумме еще на 5 дней, но изменений не последовало. По факту: нет адаптации, нет изображений, сверстано не в пиксель перфект, не работает калькулятор, не работает КВИЗ, города КРИВО, как и в целом сайт. Отсутствует страница со слайдером. Карточку 1 размножил, хотя их более 10 разных. Код невалидный.
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Заявки фрилансеров

Осмонов
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Изат
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
15 часов назад
3 отзыва
3 года назад
Адиль
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Арман
 
23 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
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3 года назад
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6 лет в сервисе
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6 дней назад
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Александр
 
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
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2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад
maestro2452
Дмитрий 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
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Анна
 
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6 месяцев назад
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Александр
 
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Мехман
 
19 лет
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Азизбек
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад

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