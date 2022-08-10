Верстка сайта по макету в фигме

Требуется верстка 12-колончатой landing page на Bootstrap 4 для страницы Консультирование. Необходима адаптивность и работа с Figma. Верстка должна быть ручной, с логичными названиями классов и комментариями в CSS. Оплата после демонстрации на сервере. Возможны долгосрочные проекты.