Качественная верстка в срок. Различные задачи связанные с версткой и Фронтендом.

Что умею делать: Верстка сайтов любой сложности и оптимизация сайтов под высокую скорость с соблюдением всех современных критериев качественной верстки: Валидность и кроссбраузерность , Надежность и Отзывчивый , Pixel Perfect , Понятный и Чистый код,

Знания и навыки: - HTML5/CSS3;

- LESS/SCSS;

- JS;

- SEO-верстка;

- БЭМ;

- Photoshop, Figma;

- Иконочный шрифт;

- FlexBox/Grid;

- Adaptive responsive;

- Gulp/Webpack;

- Git.