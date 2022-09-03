Качественная верстка в срок. Различные задачи связанные с версткой и Фронтендом.
Что умею делать:Верстка сайтов любой сложности и оптимизация сайтов под высокую скорость с соблюдением всех современных критериев качественной верстки: Валидность и кроссбраузерность, Надежность и Отзывчивый, Pixel Perfect, Понятный и Чистый код,
Знания и навыки:- HTML5/CSS3;
- LESS/SCSS;
- JS;
- SEO-верстка;
- БЭМ;
- Photoshop, Figma;
- Иконочный шрифт;
- FlexBox/Grid;
- Adaptive responsive;
- Gulp/Webpack;
- Git.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- STK / Лендинг7 просмотров
- CHECKCARVIN / Интернет магазин10 просмотров
- Formthotics / Интернет магазин9 просмотров
- NOIZRUM / Лендинг6 просмотров
- Snow / Лендинг6 просмотров
- Airbooking / Лендинг9 просмотров
- Web Development / Лендинг11 просмотров