nikitaprog

Никита nikitaprog

 
21 годРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Качественная верстка в срок. Различные задачи связанные с версткой и Фронтендом.

Что умею делать:

Верстка сайтов любой сложности и оптимизация сайтов под высокую скорость с соблюдением всех современных критериев качественной верстки: Валидность и кроссбраузерность, Надежность и Отзывчивый, Pixel Perfect, Понятный и Чистый код,

Знания и навыки:

- HTML5/CSS3;

- LESS/SCSS;

- JS;

- SEO-верстка;

- БЭМ;

- Photoshop, Figma;

- Иконочный шрифт;

- FlexBox/Grid;

- Adaptive responsive;

- Gulp/Webpack;

- Git.

Контакты:

Telegram: @cool_tend

Верстка сайтаFigmaSCSSGulpPhotoshop
Портфолио