Верстка двух страниц

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок168 просмотров

Нужно сделать странички, на одну из них добавить чат техподдержки. Дополнительную информацию отправлю в Telegram.

3 года назад
crosscriss
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

benzobak83
Виталий 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$100
3 дня
Escrow
Обращался к человеку не первый раз, все выполняет быстро и четко по ТЗ. Постоянно на связи, приятный МЧ. Буду обращаться еще, рекомендую!
Второй интересный заказ от данного заказчика, всё на высшем уровне, от объяснения задания до оплаты!)

Заявки фрилансеров

Михайло
 
36 лет
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Был
6 дней назад
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Андрей
 
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benzobak83
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