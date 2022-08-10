Требуется фронтенд разработчик для доработки проекта alterair. Работа с использованием Javascript, jQuery, HTML (blade-template) и CSS (SCSS). Ожидается выполнение задач в Jira, тестирование вручную и работа через Gitlab. В проекте осталось 30-35 часов работы, есть подробное ТЗ для исправлений. Важно наличие опыта с аналогичными проектами.