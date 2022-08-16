Копия сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка62 просмотра

нужно сделать копию сайта https://animego.org/ главной страницы

3 года назад
envoys
Марат 
32 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Grave-Digger
26 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$30
4 дня
Escrow
Все отлично, сделано во время. Исполнитель всегда на связи.
Рекомендую! всегда на связи, оплата в срок

Заявки фрилансеров

Grave-Digger
26 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
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