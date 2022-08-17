Скопировать сайт

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок322 просмотра

Скопировать сайт 

Тз скину в телегу 

3 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

mehundel
Иван 
23 года
3 года в сервисе
Был
20 дней назад
3 года назад
$5
2 дня
Работа выполнена результатом доволен спасибо
Отличный заказчик. Отвечает быстро, задачи ставит чёткие.

Заявки фрилансеров

mehundel
Иван 
23 года
3 года в сервисе
Был
20 дней назад
3 года назад
Илья
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
3 года назад
Сергей
 
43 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Константин
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Кирилл
 
21 год
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Миша
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов(-2)
3 года назад
Никита
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Арсений
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
Борис
 
20 лет
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • HTML верстка

    $200

    Требуется выполнить HTML-верстку с учетом пиксельной и адаптивной поддержки. Ожидается использование фреймворка Bootstrap или предложите альтернативные решения. Важно соблюдение всех стандартов веб-разработки.

    BootstrapHTML
    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Адаптивный сайт под ключ на WordPress

    $300

    Ищется верстальщик для создания адаптивного сайта на WordPress по теме инвестиций. Необходимы знания граббинга для парсинга данных, навыки работы с iframe и API. Тестовое задание займет 2 дня, полный проект состоит из 30 страниц. Условия сотрудничества обсуждаются.

    Node.jsWordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка 4 страниц на Wordpress + Elementor

    $35

    Требуется сверстать 4 страницы сайта на платформе Wordpress с использованием конструктора Elementor. Исходные файлы предоставлены в формате PSD. Проект предполагает возможность дальнейшего расширения сайта.

    ElementorWordPress
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта по макету в Figma

    Необходимо выполнить HTML-верстку мобильной версии сайта printing.ru согласно предоставленному макету в Figma. Ожидается точное соответствие дизайну и функциональности.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Установить шаблон opencart

    $10

    Необходимо установить шаблон OpenCart на указанный домен и хостинг. Требуется перенести логотип, категории, подкатегории, контакты, баннеры и 10 товаров со старого сайта. Подготовьте сайт для запуска на платформе OpenCart.

    Opencart
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Корректировки на лендинге

    $5

    Требуются корректировки на лендинге: необходимо изменить тексты, заменить фото и удалить некоторые блоки. Работа осуществляется без доступа к админке, только HTML-верстка. Бюджет на выполнение задачи составляет 5-10$.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка сайта

    Требуется выполнить HTML-верстку сайта согласно предоставленным макетам. Верстка должна соответствовать макетам с допустимыми небольшими отклонениями. Заявки без указания цены и сроков не будут рассматриваться. Необходимо предоставить только верстку без натяжки.

    HTML-верстка42 заявки
    Закрыт
    3 года назад