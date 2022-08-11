Верстка 4 страниц на Wordpress + Elementor

Требуется выполнить HTML-верстку сайта согласно предоставленным макетам. Верстка должна соответствовать макетам с допустимыми небольшими отклонениями. Заявки без указания цены и сроков не будут рассматриваться. Необходимо предоставить только верстку без натяжки.