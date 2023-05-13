🔥🔥🔥 Адаптивные сайты ЛЮБОЙ сложности | HTML5, CSS3, JS, BEM, W3C 💻 Услуги Frontend Developer
Обо мне
Меня зовут Данил, В настоящее время учусь в КУБГУ на факультете ФКТиПМ. В веб-программировании я с 2019 года, занимаюсь версткой, frontend-ом, backend-ом и разработкой на cms-системах. Люблю писать код и узучать все что связанно с программированием.
За плечами большое количеств проектов. За годы работы выработал лучшие практики и методы, которые применяю в своей работе, чтобы итоговый продукт был наилучшего качества!
🔥 Языки, фреймворки, библиотеки и инструменты которые я использую:
- Frontend: TypeScript, React, Redux, Babeljs, Firebase, ChartJS, JSON;
- Backend: NodeJS, PHP7, MongoDB, MySql, NPM, Bash;
- Верстка: HTML, CSS3, SCSS, SASS, БЭМ, JavaScript, JQuery, Flexbox, Grid, PixelPerfect, Анимации любой сложности
- CSS библиотеки: Bootstrap, Tailwind, MUI
- Сборщики: Gulp, PUG, Webpack, Parcel;
- CMS: WordPress, WooCommerce, Opencart, Joomla;
- Инструменты: GIT, Figma, PSD, Adobe XD, Illustrator, Visual Studio Code;
🤝 Доверяя мне:
- Гарантия на верстку. В процессе работы при обнаружении ошибок и недочетов я гарантирую бесплатную корректировку!
- Все задачи будут выполнены в срок;
- Исправляю все ваши правки, поддерживаю проект после завершения;
- Адекватный бюджет;
- Постоянный онлайн;
- Скидки на работу для постоянных клиентов;
- Консультации по вопросам удобства пользования и дизайна;
Способы оплаты:
- Электронные кошельки: Qiwi, YandexMoney;
- Карты: Тинькофф, Сбербанк;
- Крафтовая оплата (Заказчик сам выбирает как ему оплатить);
Контактные данные:
- telegram: @sl333333;
- e-mail: [email protected];
- номер телефона: +79090967239;
- viber/whats'app - по номеру телефона;
- Всегда на связи! Любые вопросы и консультации с 10:00 до 23:00;
GitHub: https://github.com/sl14888;
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Многостраничный сайт Валмари6 просмотров
- Opt-bar.ru7 просмотров
- Grocery Store18 просмотров
- Education Website16 просмотров
- Annon eCommerce11 просмотров
- Pizza Time21 просмотр
- Drupal Coder21 просмотр
- Kristall23 ru9 просмотров
- Mavic 2 Pro11 просмотров
- Car in USA9 просмотров
- Carsharing in Ciev5 просмотров
- Bookmark landing page4 просмотра