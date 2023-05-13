arsenyuk_danil

Данил arsenyuk_danil

 
21 годРоссия/Краснодар
2 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
🔥🔥🔥 Адаптивные сайты ЛЮБОЙ сложности | HTML5, CSS3, JS, BEM, W3C &#128187; Услуги Frontend Developer

‍ Обо мне

﻿Меня зовут Данил, В настоящее время учусь в КУБГУ на факультете ФКТиПМ. В веб-программировании я с 2019 года, занимаюсь версткой, frontend-ом, backend-ом и разработкой на cms-системах. Люблю писать код и узучать все что связанно с программированием.

﻿За плечами большое количеств проектов. За годы работы выработал лучшие практики и методы, которые применяю в своей работе, чтобы итоговый продукт был наилучшего качества!

🔥 Языки, фреймворки, библиотеки и инструменты которые я использую:

  • Frontend: TypeScript, React, Redux, Babeljs, Firebase, ChartJS, JSON;
  • Backend: NodeJS, PHP7, MongoDB, MySql, NPM, Bash;
  • Верстка: HTML, CSS3, SCSS, SASS, БЭМ, JavaScript, JQuery, Flexbox, Grid, PixelPerfect, Анимации любой сложности
  • CSS библиотеки: Bootstrap, Tailwind, MUI
  • Сборщики: Gulp, PUG, Webpack, Parcel;
  • CMS: WordPress, WooCommerce, Opencart, Joomla;
  • Инструменты: GIT, Figma, PSD, Adobe XD, Illustrator, Visual Studio Code;

🤝 Доверяя мне:

  • Гарантия на верстку. В процессе работы при обнаружении ошибок и недочетов я гарантирую бесплатную корректировку!
  • Все задачи будут выполнены в срок;
  • Исправляю все ваши правки, поддерживаю проект после завершения;
  • Адекватный бюджет;
  • Постоянный онлайн;
  • Скидки на работу для постоянных клиентов;
  • Консультации по вопросам удобства пользования и дизайна;
И самое главное: Всегда иду на контакт, и довожу любое дело до конца;

 Способы оплаты:

  • Электронные кошельки: Qiwi, YandexMoney;
  • Карты: Тинькофф, Сбербанк;
  • Крафтовая оплата (Заказчик сам выбирает как ему оплатить);

 Контактные данные:

  • telegram: @sl333333;
  • e-mail: [email protected];
  • номер телефона: +79090967239;
  • viber/whats'app - по номеру телефона;
  • Всегда на связи! Любые вопросы и консультации с 10:00 до 23:00;
Портфолио: https://sl14888.github.io/sitePortfolio;

GitHub: https://github.com/sl14888;

JavascriptTypeScriptWordPressOpenCartMySQLMongoDBHTMLCSSJoomlaBootstrapFigmaWooCommerceReactjQueryIllustratorFirebaseBashSCSSSASSGulp
Портфолио
Показать больше работ