🔥🔥🔥 Адаптивные сайты ЛЮБОЙ сложности | HTML5, CSS3, JS, BEM, W3C 💻 Услуги Frontend Developer

‍ Обо мне

﻿Меня зовут Данил, В настоящее время учусь в КУБГУ на факультете ФКТиПМ. В веб-программировании я с 2019 года, занимаюсь версткой, frontend-ом, backend-ом и разработкой на cms-системах. Люблю писать код и узучать все что связанно с программированием.

﻿За плечами большое количеств проектов. За годы работы выработал лучшие практики и методы, которые применяю в своей работе, чтобы итоговый продукт был наилучшего качества!

🔥 Языки, фреймворки, библиотеки и инструменты которые я использую:

Frontend: TypeScript, React, Redux, Babeljs, Firebase, ChartJS, JSON;

Backend: NodeJS, PHP7, MongoDB, MySql, NPM, Bash;

Верстка: HTML, CSS3, SCSS, SASS, БЭМ, JavaScript, JQuery, Flexbox, Grid, PixelPerfect, Анимации любой сложности

CSS библиотеки: Bootstrap, Tailwind, MUI

Сборщики: Gulp, PUG, Webpack, Parcel;

CMS: WordPress, WooCommerce, Opencart, Joomla;

Инструменты: GIT, Figma, PSD, Adobe XD, Illustrator, Visual Studio Code;

🤝 Доверяя мне:

Гарантия на верстку. В процессе работы при обнаружении ошибок и недочетов я гарантирую бесплатную корректировку!

на верстку. В процессе работы при обнаружении ошибок и недочетов я гарантирую бесплатную корректировку! Все задачи будут выполнены в срок ;

задачи будут ; Исправляю все ваши правки , поддерживаю проект после завершения;

, поддерживаю проект после завершения; Адекватный бюджет;

бюджет; Постоянный онлайн;

онлайн; Скидки на работу для постоянных клиентов;

на работу для постоянных клиентов; Консультации по вопросам удобства пользования и дизайна;

Всегда иду на контакт, и довожу любое дело до конца;

 Способы оплаты:

Электронные кошельки: Qiwi, YandexMoney;

Карты: Тинькофф, Сбербанк;

Крафтовая оплата (Заказчик сам выбирает как ему оплатить);

 Контактные данные:

telegram: @sl333333;

e-mail: [email protected];

номер телефона: +79090967239;

viber/whats'app - по номеру телефона;

Всегда на связи! Любые вопросы и консультации с 10:00 до 23:00;

GitHub: https://github.com/sl14888;