Верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт33 заявки791 просмотр

Нужно сделать небольшую верстку

1 Попап с чекбоксами

2 Интерактивные элемент с выбором цены и количества

Дизайн в атттаче

Исходников нет было набросано, нужно сделать просто функционал и соблюдать

цвета

Небольшие отхождения принимаются

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Заявки фрилансеров

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