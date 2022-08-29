Наполнение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок522 просмотра

Здравствуйте!

учебный центр Bunker School ищет специалиста, который сможет заполнить сайт информацией об учебном центре и добавить раздел. Сайт был сделан на вордпрессе.

WordPress
3 года назад
sitorafar
Ситора 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

sky_gooner
Павел 
31 год
4 года в сервисе
Был
8 дней назад
3 года назад
$20
5 дней
Escrow
Спасибо, Павел! Работа выполняется в сроки, даже правки были внесены быстро. Сотрудничество было приятным и без недоразумений.
Ситора всегда на связи. Сотрудничеством. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Марина
 
32 года
3 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
3 года назад
Владимир
 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
8 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Денис
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Антон
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Товмасян
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
7 отзывов(-2)
3 года назад
sky_gooner
Павел 
31 год
4 года в сервисе
Был
8 дней назад
3 года назад
Роман
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 отзывов
3 года назад
Алексей
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
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Анатолий
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
1 отзыв
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Сергей
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Михайло
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
278 отзывов(-3)
3 года назад
Иван
 
23 года
3 года в сервисе
Был
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