необходимо написать парсер страницы сайта https://mediakit.iportal.ru/our-teamНа странице надо собрать данные и выгрузить в csv в формате Город, Имя, Должность, email.

также нужен будет код парсера на питоне

сколько будет стоить?

нужно до понедельника 08:00 по Москве