Необходимо спарсить данные с указанного сайта, включая Имя, Почту, город и должность. Ожидается качественный и точный сбор информации для дальнейшего использования.
Парсинг
необходимо написать парсер страницы сайта https://mediakit.iportal.ru/our-teamНа странице надо собрать данные и выгрузить в csv в формате Город, Имя, Должность, email.
также нужен будет код парсера на питоне
сколько будет стоить?
нужно до понедельника 08:00 по Москве
Выбранный исполнитель
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