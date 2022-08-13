Разработка на WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок1352 просмотра

Здравствуйте, занимаемся разработкой сайтов и ищем разработчика на WP на постоянную основу. Речь о том, что мы постоянно будем присылать заказы на разработку, если сработаемся.

По ссылке вы можете ознакомиться с условиями сотрудничества, которые требуются при работе - Условия сотрудничества

Все условия составлены на практике и нацелены на облегчение процесса взаимодействия во время работы

Если с Условия сотрудничества проблем нет, то далее хотелось бы понять на конкретном примере на каких условиях можно сотрудничать с вами:

Пример макета:

https://www.figma.com/file/Jt1GO5FY88fKvB4WNCNSO8/пример-проекта?node-id=34%3A1513

Design - десктопная версия

Mobile - мобильная версия

В макете оставили комментарии для большей ясности задачи Если возникнут какие-либо вопросы - пишите

Что мы хотим узнать на примере этого проекта:

  • Сколько будет стоить разработка?
  • Сколько времени понадобится на разработку?
  • Могут ли возникнуть какие-то трудности при разработке? Например, элементы, которые вы не можете реализовать
  • Также хотелось бы увидеть пример вашей админки на WP (просто скриншоты, например)
Node.jsWordPress
3 года назад
pavel_brunki
43 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Арман
 
23 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
12 отзывов(-2)
3 года назад
Антон
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
18 дней назад
1 отзыв
3 года назад
Лора
 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Никита
 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
31 год
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
12 отзывов
3 года назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
8 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад
Владислав
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
6 дней назад
30 отзывов
3 года назад
Александр
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
3 года назад
Мариам
 
33 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
15 часов назад
66 отзывов(-2)
3 года назад
Владислав
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
3 года назад
Миша
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов(-2)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нужна адаптивная верстка сайта

    Требуется адаптивная HTML-верстка сайта по дизайну из Фигмы. Необходимо обеспечить кроссбраузерную совместимость и корректное отображение на десктопах и мобильных устройствах. Ищем исполнителя с опытом работы с Figma.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • [Битрикс] Поправить кнопку купить

    Необходимо исправить кнопку 'Купить' в категории товаров на Битриксе после обновления лицензии и ядра. Кнопка функционирует в каталоге и карточке товаров, но не работает в категории. Укажите стоимость и сроки выполнения задачи.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Верстка сайта визитки

    $70

    Требуется выполнить верстку сайта визитки с полной адаптацией под разные браузеры и размеры экранов, включая мобильные устройства. Возможна реализация на CMS. Обеспечьте качественное отображение на всех платформах.

    HTML-верстка55 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Спарсить данные с сайта

    Необходимо спарсить данные с указанного сайта, включая Имя, Почту, город и должность. Ожидается качественный и точный сбор информации для дальнейшего использования.

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен html верстальщик

    Требуется html верстальщик для интересного проекта. Рассматриваются как начинающие, так и более опытные специалисты. Все детали будут обсуждены при переписке.

    HTML
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка

    Требуется выполнить небольшую HTML-верстку, включающую попап с чекбоксами и интерактивный элемент для выбора цены и количества. Дизайн предоставлен в приложении, важно соблюдать цветовую схему. Небольшие отхождения допустимы.

    HTML-верстка33 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать многостраничный сайт

    $100

    Требуется сверстать многостраничный сайт по предоставленному макету с учетом анимации и адаптации под мобильные устройства. Сайт будет на двух языках (русский и английский). Необходимо реализовать прелоадер, ховер эффекты и анимацию появления текста. Выбор CMS и технологий на усмотрение исполнителя, важно, чтобы в админке можно было добавлять новости.

    Node.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно сверстать 2 страницы на сайте (макет в фигме)

    Требуется сверстать 2 страницы для действующего сайта по макету из Figma. Шапка и подвал остаются без изменений, меняется только область контента. Адаптивный дизайн осуществляется на усмотрение верстальщика. Необходимо предоставить только верстку, без интеграции на движок.

    Figma
    HTML-верстка37 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта, HTML+CSS

    $20

    Требуется верстка сайта-визитки с использованием HTML и CSS, ориентированного на экраны ноутбуков и ПК. Необходима работа с Flex, плавные анимации и отзывчивый интерфейс. Код должен быть понятным. Обсуждение времени выполнения заказа после просмотра шаблона.

    CSSHTML
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    3 года назад