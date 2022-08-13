Здравствуйте, занимаемся разработкой сайтов и ищем разработчика на WP на постоянную основу. Речь о том, что мы постоянно будем присылать заказы на разработку, если сработаемся.

По ссылке вы можете ознакомиться с условиями сотрудничества, которые требуются при работе - Условия сотрудничества

Все условия составлены на практике и нацелены на облегчение процесса взаимодействия во время работы

Если с Условия сотрудничества проблем нет, то далее хотелось бы понять на конкретном примере на каких условиях можно сотрудничать с вами:

Пример макета:

https://www.figma.com/file/Jt1GO5FY88fKvB4WNCNSO8/пример-проекта?node-id=34%3A1513

Design - десктопная версия

Mobile - мобильная версия

В макете оставили комментарии для большей ясности задачи Если возникнут какие-либо вопросы - пишите

Что мы хотим узнать на примере этого проекта: