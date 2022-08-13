Требуется адаптивная HTML-верстка сайта по дизайну из Фигмы. Необходимо обеспечить кроссбраузерную совместимость и корректное отображение на десктопах и мобильных устройствах. Ищем исполнителя с опытом работы с Figma.
Разработка на WP
Здравствуйте, занимаемся разработкой сайтов и ищем разработчика на WP на постоянную основу. Речь о том, что мы постоянно будем присылать заказы на разработку, если сработаемся.
По ссылке вы можете ознакомиться с условиями сотрудничества, которые требуются при работе - Условия сотрудничества
Все условия составлены на практике и нацелены на облегчение процесса взаимодействия во время работы
Если с Условия сотрудничества проблем нет, то далее хотелось бы понять на конкретном примере на каких условиях можно сотрудничать с вами:
Пример макета:
https://www.figma.com/file/Jt1GO5FY88fKvB4WNCNSO8/пример-проекта?node-id=34%3A1513
Design - десктопная версия
Mobile - мобильная версия
В макете оставили комментарии для большей ясности задачи Если возникнут какие-либо вопросы - пишите
Что мы хотим узнать на примере этого проекта:
- Сколько будет стоить разработка?
- Сколько времени понадобится на разработку?
- Могут ли возникнуть какие-то трудности при разработке? Например, элементы, которые вы не можете реализовать
- Также хотелось бы увидеть пример вашей админки на WP (просто скриншоты, например)
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