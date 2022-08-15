Правка в верстке: Cелекты на Jquery переписать на CSS

$20
  1. Биржа фриланса
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Закрыт21 заявка900 просмотров

Правка в верстке: Cелекты на Jquery переписать на CSS

Бюджет 20$ сроки завтра к обеду

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CSSjQuery
3 года назад
createrwebst
Андрей 
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