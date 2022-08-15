Требуется сверстать главную страницу сайта по готовым файлам от дизайнера. Необходимо создать аналогичный сайт, подобный указанному примеру. Готовая работа должна быть представлена в виде папки с файлами и подпапками в HTML/CSS.
Правка в верстке: Cелекты на Jquery переписать на CSS
Правка в верстке: Cелекты на Jquery переписать на CSS
Бюджет 20$ сроки завтра к обеду
Оплата строго по готовности
Оставляйте телеграмм для связи
Заявки фрилансеров
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