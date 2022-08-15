Налаштувати freekassa

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки212 просмотров

Всім привіт, виконую тестове завдання і потрібно підключити оплату на сайт через freekassa, мені потрібно налаштувати freekassa. Згенеровані силку на оплату потрібно розмістити на сторінці блогу.

3 года назад
SanyaBabiyk
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
9 отзывов
3 года назад
Владимир
 
32 года
3 года в сервисе
Был
12 дней назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • HTML - верстка главной страницы сайта

    $35

    Требуется сверстать главную страницу сайта по готовым файлам от дизайнера. Необходимо создать аналогичный сайт, подобный указанному примеру. Готовая работа должна быть представлена в виде папки с файлами и подпапками в HTML/CSS.

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Верстка сайта из PSD

    Требуется выполнить HTML-верстку сайта по предоставленным PSD-макетам. Верстка должна точно соответствовать макетам с возможными незначительными отклонениями. Необходима только верстка, без натяжки на CMS. Заявки без указания цены и сроков не рассматриваются.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Наполнение сайта

    Ищется специалист для наполнения сайта учебного центра Bunker School. Требуется заполнить сайт информацией о центре и добавить новый раздел. Сайт разработан на платформе WordPress.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка на WP

    Ищем разработчика на WP для постоянной работы. Необходима HTML-верстка сайтов. Ознакомьтесь с условиями сотрудничества и примером макета проекта. Интересуют стоимость, сроки и возможные трудности при разработке. Присылайте примеры вашей работы на админке WP.

    Node.jsWordPress
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужна адаптивная верстка сайта

    Требуется адаптивная HTML-верстка сайта по дизайну из Фигмы. Необходимо обеспечить кроссбраузерную совместимость и корректное отображение на десктопах и мобильных устройствах. Ищем исполнителя с опытом работы с Figma.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • [Битрикс] Поправить кнопку купить

    Необходимо исправить кнопку 'Купить' в категории товаров на Битриксе после обновления лицензии и ядра. Кнопка функционирует в каталоге и карточке товаров, но не работает в категории. Укажите стоимость и сроки выполнения задачи.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Верстка сайта визитки

    $70

    Требуется выполнить верстку сайта визитки с полной адаптацией под разные браузеры и размеры экранов, включая мобильные устройства. Возможна реализация на CMS. Обеспечьте качественное отображение на всех платформах.

    HTML-верстка55 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Спарсить данные с сайта

    Необходимо спарсить данные с указанного сайта, включая Имя, Почту, город и должность. Ожидается качественный и точный сбор информации для дальнейшего использования.

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    3 года назад