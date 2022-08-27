Требуется выполнить HTML-верстку сайта на CMS OpenCart для мобильных и десктопных устройств. Необходимо доработать меню, добавив глубину просмотра. Макеты предоставлены. Возможна доработка технического задания с уточнением параметров.
Создать страницу
1. Есть страница msk-kzn.ru/uslugi/doma-iz-profilirovannogo-brusa.html
2. Надо сделать так как по тз на эту страницу
3. От вас сроки и все уточняющие вопрос
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