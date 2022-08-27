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  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок777 просмотров

 1. Есть страница msk-kzn.ru/uslugi/doma-iz-profilirovannogo-brusa.html

2. Надо сделать так как по тз на эту страницу

3. От вас сроки и все уточняющие вопрос

3 года назад
pavel_brunki
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Заявки фрилансеров

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