Верстка и доработка меню сайта (cms opencart)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки268 просмотров

Верстка сайта под мобильные и десктопные устройства.

cms opencart.

+ Доработка меню (добавить глубину просмотра).

Макеты прилагаю. Сайт backupsolution.ru

При необходимости могу уточнить ТЗ, добавить значения по каждому параметру.

Opencart
3 года назад
Rkhmelev
Хмелев 
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