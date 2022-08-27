Необхідно реалізувати HTML-верстку для проекту, орієнтованого на початківців. Завдання включає освоєння основ веб-дизайну. Ідеально підходить для тих, хто тільки починає свій шлях у верстці.
Верстка и доработка меню сайта (cms opencart)
Верстка сайта под мобильные и десктопные устройства.
cms opencart.
+ Доработка меню (добавить глубину просмотра).
Макеты прилагаю. Сайт backupsolution.ru
При необходимости могу уточнить ТЗ, добавить значения по каждому параметру.
Заявки фрилансеров
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