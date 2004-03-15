Добрый день, тут вы сможете получить верстку для вашего сайта с нуля или доработку существующей.HTML5,CSS3,Flexbox,JavaScript,jQuery
Основные принципы работы
- соблюдение сроков
- заранее оговоренная стоимость
- вежливость, порядочность- доступность в рабочее время (8-00 - 20-00)
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: smile4iek
Я против войны в Украине!