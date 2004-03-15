Добрый день, тут вы сможете получить верстку для вашего сайта с нуля или доработку существующей.HTML5,CSS3,Flexbox,JavaScript,jQuery

Основные принципы работы

соблюдение сроков

заранее оговоренная стоимость

вежливость, порядочность- доступность в рабочее время (8-00 - 20-00)

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- всегда на связи

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Связь: