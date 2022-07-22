Поправить элементы в шапке WordPress Elementor

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка365 просмотров

В мобильной версии на сайте съехали бургер меню и контакты, нужно поставить как было ДО 

ElementorWordPress
3 года назад
zhelezzzno
Вадим 
71 год
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
27 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Redwi
24 года
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
3 года назад
$3
1 день
Escrow
Молодые специалисты наша гордость. Моментально приступил к выполнению задачи и быстро её решил. Также проконсультировал по дальнейшим правкам. Однозначно буду рекомендовать и ещё не раз обращаться.
Довольно недоверчивый человек , но в остальном все очень даже хорошо , знает чего хочет , оплата в срок , отвечает быстро.

Заявки фрилансеров

Redwi
24 года
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
3 года назад

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