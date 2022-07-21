Yii2 натянуть страницу статистики

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Закрыт2 заявки554 просмотра

На сайте yii2 нужно переделать страницу статистики. Вот макет фигма: https://www.figma.com/file/sok0VnSOnaveC5DWnl5W9H/Untitled?node-id=0:1

Верстка уже готова, нужно только натянуть. Прикреплю скриншот, как она сейчас выглядит и саму верстку (путь к файлу /iRemeber/v3_statistic.html).

Команды разработчиков прошу не волновать.

Дедлайн - Понедельник.

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sasha_solo03
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