Настройка на сайте принятия политики/согласия обработки куки.

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Есть сайт на Вордпрес, шаблон Диви.

К нему подключен виджет сервиса, для принятия политики/согласия обработки куки.

Есть подробный мануал для настройки (автоблок или ручной вариант). https://help.consentmanager.net/books/cmp/page/how-to-block-third-party-codes-cookies-if-no-consent-is-given

Нужно настроить один из вариантов, чтобы окно принятия согласия работало правильно (вкл/выкл определенных кук) .

Есть консоль настройки. https://help.consentmanager.net/books/cmp/page/cmp-debugger-console

Нужен человек который не боится не стандартных задач, и может поработать с кодом.

Все необходимые доступы к кабинету и сайту предоставлю.

Ориентир цена/сроки?

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