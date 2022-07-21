Необходимо сверстать 3 страницы и запрограммировать фронт для общения с backend API: Главная, Каталог, поп-ап записи на примерку (полностью fronend JS+Верстка).

Ключевое - супер быстрая работа на ПК и Мобайле(в тз указаны конкретные метрики), ну и стабильная работа на мобильных устройствах.

Откликаясь на проект укажите ссылку на свою лучшую работу.