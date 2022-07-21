Необхідно розробити або перенести існуючий сайт з платформи Megagrop. Сайт повинен підтримувати три мови (UA, EN, RU) та бути адаптованим для мобільних пристроїв. Дизайн має бути максимально схожим на існуючий, з можливістю інтеграції віджетів для соціальних мереж.
Верстка сайт + фронт
Необходимо сверстать 3 страницы и запрограммировать фронт для общения с backend API: Главная, Каталог, поп-ап записи на примерку (полностью fronend JS+Верстка).
Ключевое - супер быстрая работа на ПК и Мобайле(в тз указаны конкретные метрики), ну и стабильная работа на мобильных устройствах.
Откликаясь на проект укажите ссылку на свою лучшую работу.
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