Нужна интеграция

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки356 просмотров

Нужна интеграция. Нужно вытащить расписание и положить его в json файл.

Сделать нужно сейчас. Если вы заняты, просьба не оставлять заявки.

Детали дам в переписке

3 года назад
VitalikSV
Виталий 
35 лет
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Заявки фрилансеров

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