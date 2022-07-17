Добрый день ! Нужно доработать вёрстку по шаблону на языке реакт. Большая часть уже готова, но нужно исправить некоторые нюансы и доработать его (бэкенд сайта уже готов). так же рассмотрю предложения о вёрстке с нуля по шаблону из figma