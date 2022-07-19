Требуется фронтенд разработчик для реализации проекта посредством js typescript, React (полностью весь фронт сервиса). ТЗ и дизайн есть. Все данные нужно взять из библиотеки, ничего считать не нужно, только вывести в нужных местах. По стеку технологий: -typescript + react