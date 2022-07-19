Фронтенд разработчик

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок36 просмотров

Требуется фронтенд разработчик для реализации проекта посредством js typescript, React (полностью весь фронт сервиса). ТЗ и дизайн есть. Все данные нужно взять из библиотеки, ничего считать не нужно, только вывести в нужных местах. По стеку технологий:  -typescript + react

JavaScriptTypeScript
3 года назад
johnalexeev
Евгений 
32 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров

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