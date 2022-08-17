Sheridan_s

Ярослав Кошан Sheridan_s

 
21 годУкраина/Виноградов
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Привет, меня зовут Ярослав и я готов сверстать для вас сайт. В работе я использую CSS3\HTML5.

Почему вам стоит работать со мной :

  • Качество работы. Имею более года опыта работы в вёрстке и могу сверстать для качественный, полностью адаптивный сайт.
  • Сроки. Предлагаю лучшие сроки.
  • ﻿Надёжность. Работаю без пред оплат.
  • Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Род занятий:

- Вёрстка кросс-браузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma.

- Адаптивность, отзывчивость (responsive).

Мое портфолио:  Портфолио

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3).

HTMLCSSFigma