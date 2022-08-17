Привет, меня зовут Ярослав и я готов сверстать для вас сайт. В работе я использую CSS3\HTML5.

Почему вам стоит работать со мной :

Качество работы . Имею более года опыта работы в вёрстке и могу сверстать для качественный, полностью адаптивный сайт.

. Имею более года опыта работы в вёрстке и могу сверстать для качественный, полностью адаптивный сайт. Сроки . Предлагаю лучшие сроки.

. Предлагаю лучшие сроки. ﻿ Надёжность . Работаю без пред оплат.

. Работаю без пред оплат. Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Род занятий:

- Вёрстка кросс-браузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma.

- Адаптивность, отзывчивость (responsive).

Мое портфолио: Портфолио

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3).