Привет, меня зовут Ярослав и я готов сверстать для вас сайт. В работе я использую CSS3\HTML5.
Почему вам стоит работать со мной :
- Качество работы. Имею более года опыта работы в вёрстке и могу сверстать для качественный, полностью адаптивный сайт.
- Сроки. Предлагаю лучшие сроки.
- Надёжность. Работаю без пред оплат.
- Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Род занятий:
- Вёрстка кросс-браузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma.
- Адаптивность, отзывчивость (responsive).
Мое портфолио: Портфолио
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3).
Портфолио
- Landing Page13 просмотров
- Адаптивная верстка, интернет-магазина7 просмотров
- Landing Page9 просмотров
- Адаптивная верстка, многостраничного сайта10 просмотров
- Адаптивная верстка, одностраничного сайта12 просмотров
- Адаптивная верстка, одностраничного сайта11 просмотров