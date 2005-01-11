Качественная адаптивная верстка
Здравствуйте!
Меня зовут Артем. Мне 17 лет и я учусь на специальности веб-дизайн, в моем портфолио вы можете найти примеры работ.
Занимаюсь версткой сайтов по макету(figma и т.д.), ф также мне нравится экспериментировать с css-дизайном.
Также я занял 2-е место на чемпионате WorldSkills Russia среди юниоров (Интернет вещей) и 1-е место на чемпионате WorldSkills Russia (Интернет вещей).
Что я могу сделать для вас:
Качественно сверстаю ваш сайт
Оплата
Работаю без предоплаты. Показываю вам результат, вносим правки, если таковые имеются и перел оплатой передаю результаты работы вам.
Итог
Я верю, что могу помочь большинству людей в этой области и сделать все именно так, как они просят.! Если есть какие-либо вопросы - с радостью отвечу. Спасибо!
Email: [email protected]
Telegram: @kleyfiexxx
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Адаптивная верстка сайта "Cupid" для компании19 просмотров
- Адаптивная верстка сайта "Great Movie"3 просмотра
- Адаптивная верстка сайта "Anow" по макету3 просмотра