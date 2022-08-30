Требуется собрать семантику для сайта по таро, используя предоставленные ключевые слова и кейколектор. Необходимо следовать инструкции и учитывать структуру, указанную в примере. Задача ориентирована на опытных специалистов в области SEO и написания текстов.
Нужен SEO не от студии
Ищу человека который занимается SEO и работает не от студии
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