Ищем SEO специалиста для продвижения сайта по теме адресных табличек в ТОП Яндекс и Гугл. Требуется оптимизация по уникальным низкочастотным запросам, консультация по стратегии и анализ проведенной работы. Профессиональный подход и адекватный бюджет. В случае успеха планируется создание аналогичного сайта для Беларуси.