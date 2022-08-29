Собрать сематику для опытных специалистов

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки587 просмотров

1. Есть ключи

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EvtpCoD4LVQG0dgLafVJBRZDQDe7IfnzxEC4FJnRW9s/edit?usp=sharing

2. Надо дособрать сделать по инструкции 2. пункт и через кейколектор

3. На сайт по таро 

4. Примерно структура https://www.xmind.net/m/wZwR6Z

5. Под написание текстов

3 года назад
pavel_brunki
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