Привести в порядок сайт, настроить на нем SEO.

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Закрыт13 заявок789 просмотров

Есть сайт, говорят "Пустой", нужно привести его в рабочее состояние, а так же настроить SEO оптимизацию.

В дальнейшем нужен человек который бы мог вести этот сайт и выполнять какие-то правки и корректировки.

3 года назад
ZolotarevaV
Виктория 
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