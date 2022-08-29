Необходимо разместить 20-100 ссылок на сайт Эвакутор в Минске, используя список конкурентов. Предоставляются анкоры и текст о компании. Требуется опыт в SEO и наращивании ссылочной массы, также возможно долгосрочное сотрудничество. За каждую группу из 20 подтвержденных ссылок предусмотрена оплата. Подтверждение размещения ссылок обязательно.
Собрать семантическое ядро на тему "Юрист по недвижимости" + структура
Необходимо собрать семантическое ядро для сайта, который специализируется на юридических услугах по недвижимости. Базовые маркеры "юрист по недвижимости", "юридическая проверка недвижимости".
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