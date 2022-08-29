Собрать семантическое ядро на тему "Юрист по недвижимости" + структура

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка107 просмотров

Необходимо собрать семантическое ядро для сайта, который специализируется на юридических услугах по недвижимости. Базовые маркеры "юрист по недвижимости", "юридическая проверка недвижимости".

3 года назад
guest_16617039662318
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

wp-webmaster
45 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$5
1 день
Escrow
Ключевые слова собраны качественно. Получилось отличное семантическое ядро для наших целевых страниц.
Спасибо!

Заявки фрилансеров

wp-webmaster
45 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад

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