Требуется специалист для приведения сайта в рабочее состояние и настройки SEO-оптимизации. Нужна дальнейшая поддержка сайта, выполнение правок и корректировок по мере необходимости.
Разместить ссылки
Здравствуйте!
Нужно проанализировать ссылочную массу сайта и разместить несколько вечных, внешних ссылок на ресурсы (seo-линкбилдер).
Под откликами размещайте пожалуйста способы связи с вами и предлагайте цену.
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