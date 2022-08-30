Seo провижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок598 просмотров

Направлений работы много, линкбилдинг, копирайтинг, serm оплата сдельная, заранее оговаривается за отдельные типы работ.  Проект - DigiChanger.pro

3 года назад
guest_16041420372759
4 года в сервисе
Был
20 часов назад

Заявки фрилансеров

Олександр
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Владислав
 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 часов назад
140 отзывов
3 года назад
Юрий
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
3 года назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
14 часов назад
25 отзывов
3 года назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
17 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Николай
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
21 час назад
90 отзывов
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
7 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Андрей
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анатолий
 
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 часов назад
106 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Александр
 
42 года
16 лет в сервисе
Был
день назад
28 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)

  • Похожие заказы

  • Размещение отзывов Яндекс

    Требуется размещение отзывов для дизайн-студии и магазина кроватей в системе Яндекс. Ожидается качественная SEO-оптимизация контента и привлечение клиентов через положительные отзывы.

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разместить ссылки

    Необходимо провести анализ ссылочной массы сайта и разместить несколько внешних вечных ссылок на сторонние ресурсы. Ожидается предложение по цене и методам связи для обсуждения деталей.

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Привести в порядок сайт, настроить на нем SEO.

    Требуется специалист для приведения сайта в рабочее состояние и настройки SEO-оптимизации. Нужна дальнейшая поддержка сайта, выполнение правок и корректировок по мере необходимости.

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ссылки на сайт-20шт

    $10

    Необходимо разместить 20-100 ссылок на сайт Эвакутор в Минске, используя список конкурентов. Предоставляются анкоры и текст о компании. Требуется опыт в SEO и наращивании ссылочной массы, также возможно долгосрочное сотрудничество. За каждую группу из 20 подтвержденных ссылок предусмотрена оплата. Подтверждение размещения ссылок обязательно.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Пошукове просування сайту

    Необхідно провести детальний аналіз сайту https://tehnolan.com/, виявити та виправити помилки. Після цього здійснити просування, щоб вивести сайт в топ-5 пошукових систем. Очікується професійний підхід до SEO-оптимізації та стратегії просування.

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Анализ динамики СЕО продвижения сайта

    Необходимо провести анализ динамики SEO продвижения сайта, оценив его по основным параметрам. Выявите тренды и результаты, чтобы оптимизировать дальнейшие действия по улучшению видимости в поисковых системах.

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвинуть сайт в ТОП Яндекс и Гугл

    Ищем SEO специалиста для продвижения сайта по теме адресных табличек в ТОП Яндекс и Гугл. Требуется оптимизация по уникальным низкочастотным запросам, консультация по стратегии и анализ проведенной работы. Профессиональный подход и адекватный бюджет. В случае успеха планируется создание аналогичного сайта для Беларуси.

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Вызов медсестры на дом в Балашихе

    Задача заключается в продвижении сайта по вызову медсестры на дом в Балашихе в поисковых системах Google и Yandex. Необходима разработка стратегии SEO, включая подбор ключевых слов и оптимизацию контента для повышения видимости сайта.

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходим Семантик \ Вебмастер

    Ищется семантик с опытом для анализа ядра сайта и его сравнения с конкурентами по определенным разделам. Предоставлен перечень для анализа. После завершения анализа возможна работа по внедрению рекомендованных изменений.

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад