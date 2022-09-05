Добрый день. Нужно сделать копию лендинга стоматологии без некоторых элементов. Как здесь https://legstom.ru/

Форму обратной связи нужно привязать к телеграмм боту который будет постить в канал все заявки.

Посты на сайт нужно будет подгружать с Инстаграмма

Более детально может пообщаться уже лично. Спасибо)