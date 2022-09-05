Лендинг для стоматологии

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Закрытнет заявок50 просмотров

Добрый день. Нужно сделать копию лендинга стоматологии без некоторых элементов. Как здесь https://legstom.ru/

Форму обратной связи нужно привязать к телеграмм боту который будет постить в канал все заявки. 

Посты на сайт нужно будет подгружать с Инстаграмма

Более детально может пообщаться уже лично. Спасибо)

3 года назад
antony-hospkins
Саша 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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