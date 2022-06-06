antony-hospkins

Саша antony-hospkins

 
21 годУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Лендинг пейдж для стоматологии

    Евгений, добрый вечер. Пишу касательно заказа на целевую страницу для стоматологии. За основу используем сайт https://legstom.ru/ главную страницу которого нужно в точности повторить (Без подстраниц. Только главная! И без некоторых блоков которые я прикрепил фотографиями к ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Лендинг для стоматологии

    Добрый вечер. Пишу касательно заказа на целевую страницу для стоматологии. За основу используем сайт https://legstom.ru/ главную страницу которого нужно в точности повторить (Без подстраниц. Только главная! И без некоторых блоков которые я прикрепил фотографиями к сообщению) ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Лендинг для стоматологии

    Нужно сделать лендинг стоматологии как здесь [url=https://legstom.ru/]https://legstom.ru/[/url] но без некоторых элементов (без меню, одностраничник) Форму обратной связи нужно привязать к телеграмм боту который будет постить в канал все заявки (Бота нужно будет так-же разработать) Посты на сайт ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Лендинг для стоматологии

    Добрый день. Нужно сделать копию лендинга стоматологии без некоторых элементов. Как здесь https://legstom.ru/ Форму обратной связи нужно привязать к телеграмм боту который будет постить в канал все заявки.  Посты на сайт нужно будет подгружать с Инстаграмма Более детально может ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Телеграмм бот на JS

    $100

    Нужно разработать телеграмм бота на JS по ТЗ. Бот простой step by step на 8-9 шагов (вопросов с картинками) Вопросы должны идти в чётко заданном порядке, с минимальной валидацией на содержимое текста в поле. Собранные данные ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
trollix
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
2 года назад
Телеграмм бот на JS
Точно сформулированное задание, подготовленные к работе материалы. Ориентация в коде проекта. Всегда на связи. Рекомендую!
Анатолий быстро разобрался с ТЗ, сделал все чётко, красиво. В конце я получил подготовленный архив с инструкцией по подключению. Рекомендую!
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