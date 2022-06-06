antony-hospkins

Евгений, добрый вечер. Пишу касательно заказа на целевую страницу для стоматологии. За основу используем сайт https://legstom.ru/ главную страницу которого нужно в точности повторить (Без подстраниц. Только главная! И без некоторых блоков которые я прикрепил фотографиями к ...
- HTML-верстка1 заявкаЗакрытгод назад
Добрый вечер. Пишу касательно заказа на целевую страницу для стоматологии. За основу используем сайт https://legstom.ru/ главную страницу которого нужно в точности повторить (Без подстраниц. Только главная! И без некоторых блоков которые я прикрепил фотографиями к сообщению) ...HTML-верстканет заявокЗакрытгод назад
Нужно сделать лендинг стоматологии как здесь [url=https://legstom.ru/]https://legstom.ru/[/url] но без некоторых элементов (без меню, одностраничник) Форму обратной связи нужно привязать к телеграмм боту который будет постить в канал все заявки (Бота нужно будет так-же разработать) Посты на сайт ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрытгод назад
Добрый день. Нужно сделать копию лендинга стоматологии без некоторых элементов. Как здесь https://legstom.ru/ Форму обратной связи нужно привязать к телеграмм боту который будет постить в канал все заявки. Посты на сайт нужно будет подгружать с Инстаграмма Более детально может ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрытгод назад
- $100
Нужно разработать телеграмм бота на JS по ТЗ. Бот простой step by step на 8-9 шагов (вопросов с картинками) Вопросы должны идти в чётко заданном порядке, с минимальной валидацией на содержимое текста в поле. Собранные данные ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад