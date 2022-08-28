Необходимо выполнить редизайн и верстку главной страницы сайта, созданного на WordPress с помощью Elementor. Основное внимание уделяется созданию адаптивного, удобного и понятного дизайна для пользователей.
Разработка UI/UX для сайта Loot.farm
Надо сделать основную страницу,
Страницу "Как менять" https://loot.farm/ru/about.html
Страницу "Наши цены" https://loot.farm/ru/pricelist.html
Страницу аккаунта https://loot.farm/ru/account.html
Выбранный исполнитель
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