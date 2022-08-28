Разработка UI/UX для сайта Loot.farm

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка145 просмотров

Надо сделать основную страницу,

Страницу "Как менять" https://loot.farm/ru/about.html

Страницу "Наши цены" https://loot.farm/ru/pricelist.html

Страницу аккаунта https://loot.farm/ru/account.html

3 года назад
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Виктор 
44 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$600
10 дней
Алексей профессионал своего дела. Отлично выполненная работа.
Виктор — отличный заказчик, с которым комфортно работать! Понятная постановка задачи, на связи, приятный в общении, быстра оплата, всем рекомендую птсотрудничать! 🥳

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад

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