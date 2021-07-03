задача состоит в необходимости добавить по моему парсингу аудиторию более 50тыс Лидов региону, сам проект это Viber бот/ Viber магазин .

Собственно ищу специалиста который все поймёт поймёт меня поймёт эту задачу долго расписывать не могу так как не знаю сам до конца деталей [ищу самых опытных специалистов]