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Закрыт2 заявки1551 просмотр

задача состоит в необходимости добавить по моему парсингу аудиторию более 50тыс Лидов региону, сам проект это Viber бот/ Viber магазин .

Собственно ищу специалиста который все поймёт поймёт меня поймёт эту задачу долго расписывать не могу так как не знаю сам до конца деталей [ищу самых опытных специалистов]

4 года назад
guest_16253268473806
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
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Был
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4 года назад
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Социальные сети (SMM и SMO)
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