kortatiana

Татьяна kortatiana

 
40 летБеларусь/Брест
3 года на фриланс-бирже
Была
6 месяцев назад
Качественный копирайтинг, рерайтинг, наполнение сайтов

Копирайтинг

Рерайтинг

Работа с Google, Zoom, Getcource, Telegram

Шаблонный графический дизайн

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
pmezentsev
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$15
10 баллов
3 года назад
Написать подводки на английском к фотографиям в instagramm
Татьяна сделала проект точно в соответствии заданием, очень доволен результатом. Работать было легко и приятно. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо Павлу за приятное сотрудничество)
Ответный отзыв