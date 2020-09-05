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Копирайтинг
Рерайтинг
Работа с Google, Zoom, Getcource, Telegram
Шаблонный графический дизайн
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
3 года назад
Татьяна сделала проект точно в соответствии заданием, очень доволен результатом. Работать было легко и приятно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Спасибо Павлу за приятное сотрудничество)